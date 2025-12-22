İSTANBUL 12°C / 9°C
Güncel

Ümraniye'de çatıda başlayan yangın 2 eve sıçradı: 4 kişi kurtarıldı

İstanbul Ümraniye'de bir evin çatısında çıkan ve 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
Ümraniye'de çatıda başlayan yangın 2 eve sıçradı: 4 kişi kurtarıldı
Finanskent Mahallesi 3010. Cadde'de üç katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki bir gecekondu ile 2 katlı binaya daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın sırasında evlerinde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 4 kişiden 2'si sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

