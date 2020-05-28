Ümraniye'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Ümraniye cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:45 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:45

Ümraniye'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Ümraniye'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Ümraniye cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Ümraniye için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Ümraniye ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

ÜMRANİYE'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

ÜMRANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TEVHİD CAMİİ

DOĞANEVLER CAMİİ

YUŞA CAMİİ

HZ. ALİ CAMİİ

HİDAYET CAMİİ

BEDİR CAMİİ

EMİNALİ PAŞA CAMİİ

ATAKENT ALPARSLAN CAMİİ

HALİLÜRRAHMAN CAMİİ

CEVHERAĞA CAMİİ

MEDİNE CAMİİ

MUSTAFA AĞA CAMİİ

CEMİL MERİÇ MERKEZ CAMİİ

İMAM-I ŞAFİİ CAMİİ

YEŞİLDERE BAYRAKTAR CAMİİ

ÇAKMAK SPOR TESİSLERİ

ŞEHİT YURDANUR CAMİİ

ÇAMLIK MERKEZ CAMİİ

K. KARABEKİR SABIR CAMİİ

MERKEZ EFENDİ CAMİİ

K. KARABEKİR PAŞA CAMİİ

ERDEN CAMİİ

ASİL SPOR TESİSLERİ

ASIM ÜLKER CAMİİ

HACI ÖMER KARAGÜL CAMİİ

ÖMER FARUK DARENDE CAMİİ

DES SANAYİ SİTESİ CAMİİ

İMES SANAYİ SİTESİ CAMİİ

FERHAT NASIR CAMİİ

YEŞİLVADİ KONUTLARI KİPTAŞ C.

HACI ALAATTİN ELMAS CAMİİ

OSMANGAZİ CAMİİ

ÜMRANİYE SPOR TESİSLERİ

HEKİMBAŞI MERKEZ CAMİİ

HEKİMBAŞI CAMİİ

ERRAHMAN CAMİİ

IHLAMURKUYU MERKEZ CAMİİ

İLİM SARAYI CAMİİ

SAHRAYI KEBİR CAMİİ

BOZTEPE HZ. ÖMER CAMİİ

KOCATEPE CAMİİ

ÇINARALTI CAMİİ

SONDURAK CAMİİ

HZ. HAMZA CAMİİ

ULU CAMİİ

HAMİDİYE CAMİİ

K. KARABEKİR HZ. OSMAN CAMİİ

HACI HAKKI EKŞİ CAMİİ

MEHMET ZAHİT KOTKU CAMİİ

HZ. EBUBEKİR CAMİİ

CENGİZ TOPEL SPOR TESİSLERİ

HACI LEYLA BİNGÖL CAMİİ

KEMERDERE ŞEHSUVAROĞLU C.

YAVUZ SELİM CAMİİ

ÜMRANİYE SÜLEYMANİYE CAMİİ

HACI NAZIM CAMİİ

MUSA EFENDİ CAMİİ

EMANETOĞLU HACI EMİN CAMİİ

ÜMRANİYE BEREKET CAMİİ

REFİYE SOYAK CAMİİ

RAHMET CAMİİ

TANTAVİ MESCİDİ

TOPAĞACI CAMİİ

HASAN YEŞİLKAYA CAMİİ

DUDULLU SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ

MODOKO HABİBİ NECCAR CAMİİ

TUĞLA HARMANLARI CAMİİ

KEYAP CAMİİ

(Keresteciler Sitesi Girişi)