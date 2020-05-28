Ümraniye'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Ümraniye cuma namazı kılınacak camiler

Ümraniye'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Ümraniye'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Ümraniye cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Ümraniye için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Ümraniye ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
ÜMRANİYE'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.
ÜMRANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
TEVHİD CAMİİ
DOĞANEVLER CAMİİ
YUŞA CAMİİ
HZ. ALİ CAMİİ
HİDAYET CAMİİ
BEDİR CAMİİ
EMİNALİ PAŞA CAMİİ
ATAKENT ALPARSLAN CAMİİ
HALİLÜRRAHMAN CAMİİ
CEVHERAĞA CAMİİ
MEDİNE CAMİİ
MUSTAFA AĞA CAMİİ
CEMİL MERİÇ MERKEZ CAMİİ
İMAM-I ŞAFİİ CAMİİ
YEŞİLDERE BAYRAKTAR CAMİİ
ÇAKMAK SPOR TESİSLERİ
ŞEHİT YURDANUR CAMİİ
ÇAMLIK MERKEZ CAMİİ
K. KARABEKİR SABIR CAMİİ
MERKEZ EFENDİ CAMİİ
K. KARABEKİR PAŞA CAMİİ
ERDEN CAMİİ
ASİL SPOR TESİSLERİ
ASIM ÜLKER CAMİİ
HACI ÖMER KARAGÜL CAMİİ
ÖMER FARUK DARENDE CAMİİ
DES SANAYİ SİTESİ CAMİİ
İMES SANAYİ SİTESİ CAMİİ
FERHAT NASIR CAMİİ
YEŞİLVADİ KONUTLARI KİPTAŞ C.
HACI ALAATTİN ELMAS CAMİİ
OSMANGAZİ CAMİİ
ÜMRANİYE SPOR TESİSLERİ
HEKİMBAŞI MERKEZ CAMİİ
HEKİMBAŞI CAMİİ
ERRAHMAN CAMİİ
IHLAMURKUYU MERKEZ CAMİİ
İLİM SARAYI CAMİİ
SAHRAYI KEBİR CAMİİ
BOZTEPE HZ. ÖMER CAMİİ
KOCATEPE CAMİİ
ÇINARALTI CAMİİ
SONDURAK CAMİİ
HZ. HAMZA CAMİİ
ULU CAMİİ
HAMİDİYE CAMİİ
K. KARABEKİR HZ. OSMAN CAMİİ
HACI HAKKI EKŞİ CAMİİ
MEHMET ZAHİT KOTKU CAMİİ
HZ. EBUBEKİR CAMİİ
CENGİZ TOPEL SPOR TESİSLERİ
HACI LEYLA BİNGÖL CAMİİ
KEMERDERE ŞEHSUVAROĞLU C.
YAVUZ SELİM CAMİİ
ÜMRANİYE SÜLEYMANİYE CAMİİ
HACI NAZIM CAMİİ
MUSA EFENDİ CAMİİ
EMANETOĞLU HACI EMİN CAMİİ
ÜMRANİYE BEREKET CAMİİ
REFİYE SOYAK CAMİİ
RAHMET CAMİİ
TANTAVİ MESCİDİ
TOPAĞACI CAMİİ
HASAN YEŞİLKAYA CAMİİ
DUDULLU SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ
MODOKO HABİBİ NECCAR CAMİİ
TUĞLA HARMANLARI CAMİİ
KEYAP CAMİİ
(Keresteciler Sitesi Girişi)