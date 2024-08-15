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Ümraniye'de feci kaza: 2 yaralı

Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtaki iki kişi yaralandı.

IHA15 Ağustos 2024 Perşembe 06:51 - Güncelleme:
Ümraniye'de feci kaza: 2 yaralı
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Kaza, İstanbul Ümraniye ilçesi, Sinpaş Yolu üzerinde saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddiaya, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BCA 566 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje vurdu, ardından da takla atarak durabildi.

Kazada otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları hastaneye kaldırırken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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