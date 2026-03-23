İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3429
  • EURO
    51,5979
  • ALTIN
    6282.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Ümraniye'de futbolcu cinayeti! 7 şüpheli için tutuklama talebi
Ümraniye'de, park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 23:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile A.K, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- OLAY

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen A.K'nın da arasında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli A.K'nın babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.