Ümraniye'de gecekondu yangını

Yangın, İstanbul Ümraniye ilçesi, Esenevler Mahallesi, 3015. Sokak üzerinde saat 03.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev topuna dönen gecekondu yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yangınla ilgili inceleme başlattı.