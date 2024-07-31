İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2024 Çarşamba / 24 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1436
  • EURO
    35,9036
  • ALTIN
    2573.91
  • BIST100
    10691.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ümraniye'de iki katlı iş yerinin çatısı yandı! Büyük çapta hasar oluştu
Güncel

Ümraniye'de iki katlı iş yerinin çatısı yandı! Büyük çapta hasar oluştu

Ümraniye'de mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çatıya yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

DHA31 Temmuz 2024 Çarşamba 07:14 - Güncelleme:
Ümraniye'de iki katlı iş yerinin çatısı yandı! Büyük çapta hasar oluştu
ABONE OL

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Sarıgazi Yolu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Mobilya imalathanesi olarak kullanılan binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler çatıya yayıldı. İhbar üzerine yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Ümraniye itfaiyesinin yanı sıra, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edilirken, kimyasal maddelerin bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmazken binanın çatısında büyük çapta hasar meydana geldi.

Mahalle sakini Mukadder Kılıçöz, "Mobilya atölyesinde ciddi anlamda alevler yükselmeye başladı. Biz onunla birlikte geldik. Eğer ki cila atölyesine yangın ulaşmış olsaydı, şu anda yangını söndürmek çok zor olacaktı, buna şükür. Ucuz atlatıldı diyebilirim. Çok ciddi büyük bir yangın olacaktı burada. İçeride bekçi falan kimse yok şu anda yaralı yok. Cila malzemesi kimyasal bir malzeme eğer ona gelmiş olsaydı, etraftaki binalarında durumu zorlaşacaktı. Erken müdahale edildi." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.