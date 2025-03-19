Ümraniye'de inşaattaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı

Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki 7 katlı bina inşaatının 5. katındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda, işçiler Halil Bülbül ile İsmail Bülbül ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Ahmet Oral, gazetecilere, işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğunu belirterek, "Çok zor bir durum, 2 kişiydi. Biri kaldırımın diğer tarafındaydı." dedi.