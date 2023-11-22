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Ümraniye'de iş yeri yangını

Ümraniye'de marangozhane olarak hizmet veren iş yerinde kahve makinesinin elektrik kaçağına sebep olmasından ötürü yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

IHA22 Kasım 2023 Çarşamba 06:59 - Güncelleme:
Ümraniye'de iş yeri yangını
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Olay, dün saat 21.30 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Altınşehir Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marangozhane olarak hizmet veren iş yerinde kahve makinesinin elektrik kaçağına sebep olmasından ötürü yangın çıktı. Kahve makinesinden çıkan kıvılcımlar marangozhanedeki talaşlara sıçradı. Aniden tutuşan dükkandaki tahtalar yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Emrah Karakuş, "Biz buradan geçiyorduk. Dumanların çıktığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri hemen gelip söndürdü" dedi.

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