Ümraniye'de kıraathaneye silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde H.C'ye ait kıraathaneye silahlı saldırıda bulunulmasına yönelik çalışma yaptı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının motosikletle gelerek silahla ateş açtıktan sonra kaçtığını belirledi.

Kimliği tespit edilen Burak G. (24), operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle gelen şüphelinin iş yerine doğru ateş açması, bu sırada sokakta bulunan bir kişinin panikle kaçması yer alıyor.