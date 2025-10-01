İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Ümraniye'de kıraathaneye silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 10:21 - Güncelleme:
Ümraniye'de kıraathaneye silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde H.C'ye ait kıraathaneye silahlı saldırıda bulunulmasına yönelik çalışma yaptı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının motosikletle gelerek silahla ateş açtıktan sonra kaçtığını belirledi.

Kimliği tespit edilen Burak G. (24), operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle gelen şüphelinin iş yerine doğru ateş açması, bu sırada sokakta bulunan bir kişinin panikle kaçması yer alıyor.

