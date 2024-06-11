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  • Ümraniye'de motosiklet sürücüsünü tehdit eden 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Ümraniye'de motosiklet sürücüsünü tehdit eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Ümraniye'de tartıştıkları motosiklet sürücüsünü bıçakla tehdit eden iki şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Haziran 2024 Salı 18:26 - Güncelleme:
Ümraniye'de motosiklet sürücüsünü tehdit eden 2 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Motosiklet sürücüsü bıçakla tehdit edildi" başlığıyla yer alan videoya ilişkin inceleme başlattı.

Ümraniye Cemil Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde motosiklet sürücüsü E.B. ile beraberindeki Z.Ş'yi bıçakla tehdit eden şüphelilerin K.K. ve E.Ç. olduğu tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar sonucu iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.K. "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edilirken, E.Ç. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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