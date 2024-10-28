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  • Ümraniye'de okulda bıçakla dehşet saçan 12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Güncel

Ümraniye'de okulda bıçakla dehşet saçan 12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Ümraniye'de bir ortaokulda öğrenim gören 12 yaşındaki K.Ş., 24 Ekim'de okula bıçakla gelerek bir öğrenciyi tehdit etti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından okulda güvenlik önlemlerinin alınırken K.Ş. ise gözaltına alındı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
Ümraniye'de okulda bıçakla dehşet saçan 12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
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Esenevler Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenim gören K.Ş. okula bıçakla gelerek tehditte bulunduğu iddiasına ilişkin polis ekiplerince muhafaza alıntına alınmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa çıkarıldı.

Savcılıkça ifadesi alınan K.Ş., akıl hastalığı olup olmadığının tespitine yönelik gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, K.Ş'nin, akıl hastalığının yerinde olup olmadığının tespitine yönelik 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Esenevler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 24 Ekim'de tehdit olayı yaşandığı ihbarı üzerine okula giden polis ekiplerince, sağlık sorunları nedeniyle ilaç kullanan öğrenci K.Ş'nin başka bir öğrenciyle sorun yaşadığı, müdür yardımcısının ailesiyle telefonla görüştüğü K.Ş'nin sözlü hakarette bulunarak okuldan ayrıldığı belirlenmişti.

Bir süre sonra okula bıçakla dönerek tehditte bulunan K.Ş, polis ekiplerince muhafaza altına alınmıştı.

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