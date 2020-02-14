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Ümraniye'de otomobile çarpan cip takla attı

Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kontrolden çıkan cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı.

DHA14 Şubat 2020 Cuma09:46 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:46

Olay, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Mehmet İ.'nin kullandığı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı. Cip, ters dönerek durabildi. Çevredekiler tarafından cipten çıkarılan sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Cip, vatandaşlar tarafından kaldırılarak düzeltildi. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücü Mehmet İ. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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