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Ümraniye'de patlama! Yolda göçük oluştu

Ümraniye'de yer altında döşeli kablolardan kaynaklı patlamada rögar kapağı fırladı, caddede göçük meydana geldi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 16:17 - Güncelleme:
Ümraniye'de patlama! Yolda göçük oluştu
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Alınan bilgiye göre, Muşmula Caddesi'nin altındaki kablolarda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı yerinden fırladı, yolda göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Ekipler çöken yolun etrafına şerit çekti.

Doğal gaz ekipleri caddedeki kapaklar üzerinden rögarlarda yaptıkları ölçümlerde herhangi bir gaz kaçağına rastlamadı.

Elektrik ekiplerinin ilk incelemesinde patlamanın, yer altındaki elektrik veya internet kablolarında meydana gelen yangın nedeniyle içeride sıkışan gazdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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