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Ümraniye'de silahla vurulan avukat hayatını kaybetti

Ümraniye'de silahla ağır yaralanan avukat Hüseyin Yama hayatını kaybetti.

  • DHA
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Olay geçtiğimiz pazartesi saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi, Derya Sokak üzerinde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K.'nin silahından çıkan kurşunla avukat Hüseyin Yama ağır yaralandı.  Gözaltına alınan Mehmet Sabri K. silahını gösterdiği sırada Yama'yı yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü. Hastaneye kaldırılan Yama tüm müdahalelede rağmen hayatını kaybetti.

15 Temmuz ihanet gecesine ait bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

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