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Ümraniye'de yangın

Ümraniye'de 2 katlı bir gecekondunun önündeki doğalgaz kutusunda yangın çıktı.

DHA26 Mart 2022 Cumartesi 07:02 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:02
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Yangın, saat 03.30 sıralarında Huzur Mahallesi Volkan Caddesi'nde bulunan 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Gecekondunun önünde bulunan doğalgaz kutusunda sızma nedeniyle yangın çıktı. Yükselen alevler doğalgaz kutusunun yanında bulunan 2 elektrikli bisiklete sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İGDAŞ ekipleri ise olay yerine gelerek gazı kesti. Yangın sonucu bina önündeki 2 elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Daire sakini İsmail Loş, "Evden çıktığımda her yer yanıyordu. Önce burası yanmış, ondan sonra motorlar yandı. Motosikletler benzinli değil elektrikliydi. Doğalgazdan çıktı yangın sonra motorlara sıçradı. Başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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