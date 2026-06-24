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Ümraniye'deki kanlı çatışmada karar! 13 şüpheliden 11'i tutuklandı

Ümraniye'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
Ümraniye'deki kanlı çatışmada karar! 13 şüpheliden 11'i tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Haziran'da Elmalıkent Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin çalışma yürüttü.

Husumetli iki grubun karşılıklı silahlı eylem gerçekleştirdiği, olayın ardından ise bazı şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonlarda, çatışmaya karıştıkları, şüphelilere yardım ve yataklık yaptıkları, delilleri karartmaya çalıştıkları belirlenen 13 şüpheli saklandıkları adreslerde ve kaçış güzergahlarında yakalandı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanan 1 zanlının ise hastanedeki tedavisinin ve adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin olay yerine panelvan tipi araçla geldikten sonra silahlı çatışma çıkması ve akşam saatlerinde güvenlik kamera görüntülerini silmek için iş yerine gelmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

  • Ümraniye çatışma soruşturması
  • tutuklanan şüpheliler
  • silahlı çatışma olayı

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