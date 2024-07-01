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Ümraniyespor'da Tuncay Şanlı için imza töreni

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor yeni teknik direktör Tuncay Şanlı için imza töreni düzenledi. Törende kulübün CEO'su Nicolas Anelka da açıklamalarda bulundu.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 15:41 - Güncelleme:
Ümraniyespor'da Tuncay Şanlı için imza töreni
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Trendyol 1. Lig'in İstanbul temsilcilerinden Ümraniyespor, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı.

Ümraniye'deki kulüp binasında Tuncay Şanlı için imza töreni düzenlendi. Törene, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın ve kulüp Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Anelka da katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Şanlı, "Sakaryaspor'u çalıştırdıktan sonra dinlenmek istiyordum ama başkanla konuştuktan sonra fikrim değişti. Burada Anelka'nın da olması beni heyecanlandırdı. Başkanın anlattıkları projeler ve Türk futbolu adına bazı şeylerin değişmesi adına buradayım. Sahada mücadele eden, keyif veren bir takım olacağını söyleyebilirim." dedi.

Yeni teknik direktörün imza töreninde konuşan Ömür Aydın ise "Uzun bir süredir Anelka ile kulübün kapılarını dünyaya açabilmesi için yoğun bir çalışma verdik. Teknik direktör konusunda da fikir birliğine vardık ve Tunay Şanlı da bizimle aynı ideallere sahip olduğunu söyledi." diye konuştu.

Yeni teknik direktörümüz tanıtmak için bir araya geldiklerini belirten Anelka, "Herkes zaten onu çok iyi tanıyor. Futbol ikonuydu ve benim arkadaşımdı. Birlikte oynadık ve bugün artık bizim teknik direktörümüz. Bol şans diliyorum. Kulübümüzde başarılar diliyorum. Hoş geldin Tuncay." ifadelerini kullandı.

CENTRAL HOSPİTAL, ÜMRANİYESPOR'UN İSİM VE GÖĞÜS SPONSORU OLDU

Ümraniyespor, Central Hospital ile 1 yıllık isim ve göğüs sponsorluğu konusunda da sözleşme imzaladı.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ömür Aydın, "Bugün Ümraniyespor adına kıymetli bir anlaşmaya imza atıyoruz. Türk futbolunun daha ileri taşınmasında sponsorlar önem arz etmektir. Anlaşmaya vardığımız Central Hospital'a teşekkür ediyorum. Central Hospital, isim ve göğüs sponsorluğunda bize katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sponsoru duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Anelka ise "Futbolcularımızın sakatlanmasını istemeyiz. Ama Central Hospital ile yakın ilişkilerimizin olması çok önemli. Herkese sponsorumuzun huzurunda teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

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