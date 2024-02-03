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Umumi tuvalette bıçaklı saldırı! Tartıştığı adamı öldürdü

Afyonkarahisar'da bir genç, umumi tuvalette tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 22:06 - Güncelleme:
Umumi tuvalette bıçaklı saldırı! Tartıştığı adamı öldürdü
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Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.K. (17) isimli genç umuma açık tuvalette karşılaştığı E.C. (48) ile henüz belirlenemeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, cebinden çıkardığı bıçakla E.C.'yi boyun ve belinden bıçaklayarak kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan E.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan M.A.K.'yı olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki bir tarla içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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