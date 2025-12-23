İSTANBUL 13°C / 8°C
Güncel

Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz serbest bırakıldı

Haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yapımcı Umut Evirgen ve işletme müdürü serbest bırakıldı.

IHA23 Aralık 2025 Salı 14:52 - Güncelleme:
Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz serbest bırakıldı
ABONE OL

Haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yapımcı Umut Evirgen ve işletme müdürü serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında film yapımcısı ve işletmeci Umut Evirgen ile Etiler'de bulunan bir eğlence mekanının işletme müdürü Ali Yaşar Koz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede ifade işlemleri tamamlanan Evirgen ve Koz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

