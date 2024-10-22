İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2537
  • EURO
    37,1289
  • ALTIN
    3016.26
  • BIST100
    8701.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Umut hakkı ne demek? Umut hakkından kimler nasıl faydalanır?
Güncel

Umut hakkı ne demek? Umut hakkından kimler nasıl faydalanır?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirterek bu ifadelerin çarpıtılmaya çalışıldığını vurguladı. Umut hakkı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2024 Salı 12:59 - Güncelleme:
Umut hakkı ne demek? Umut hakkından kimler nasıl faydalanır?
ABONE OL

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında "Umut hakkı" ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Hukuksal bir terim olarak kabul edilen umut hakkı, ceza süreleri devam eden mahkumları kapsayan bir tabir olarak biliniyor.

Bahçeli, geçmişte yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını ifade etti. Bahçeli, umut hakkı konusuna da değindi.

BAHÇELİ: "SÖZLERİM ÇARPITILMAYA ÇALIŞILIYOR"

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde söylediği bazı ifadelerin farklı yansıtılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Bahçeli, konuşmasında daha önce Öcalan'a yönelik "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etmesi" yönündeki çağrısını bir adım daha ileriye taşıyarak, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız." ifadelerini kullandı.

UMUT HAKKI NEDİR, NE DEMEK?

'Umut hakkı', ömür boyu hapis cezasına karşılık mahpusun belli bir süreden sonra toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için öne çıkan bir haktır.

Bu hak, mahkumların ıslah olma şansını teşvik etmek ve iyi davranışlarını ödüllendirmek amacıyla verilir. Koşullu salıverilme, mahkumun topluma yeniden kazandırılması ve cezanın ıslah edici bir işlev görmesini sağlama amacı taşır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.