Umut hakkı ne demek? Umut hakkından kimler nasıl faydalanır?

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında "Umut hakkı" ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Hukuksal bir terim olarak kabul edilen umut hakkı, ceza süreleri devam eden mahkumları kapsayan bir tabir olarak biliniyor.

Bahçeli, geçmişte yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını ifade etti. Bahçeli, umut hakkı konusuna da değindi.

BAHÇELİ: "SÖZLERİM ÇARPITILMAYA ÇALIŞILIYOR"



MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde söylediği bazı ifadelerin farklı yansıtılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Bahçeli, konuşmasında daha önce Öcalan'a yönelik "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etmesi" yönündeki çağrısını bir adım daha ileriye taşıyarak, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız." ifadelerini kullandı.

UMUT HAKKI NEDİR, NE DEMEK?

'Umut hakkı', ömür boyu hapis cezasına karşılık mahpusun belli bir süreden sonra toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için öne çıkan bir haktır.

Bu hak, mahkumların ıslah olma şansını teşvik etmek ve iyi davranışlarını ödüllendirmek amacıyla verilir. Koşullu salıverilme, mahkumun topluma yeniden kazandırılması ve cezanın ıslah edici bir işlev görmesini sağlama amacı taşır.