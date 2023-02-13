Umut hala devam ediyor: 6 yaşındaki Miray 178 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılırken, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyiş sürüyor.

MİNİK MİRAY KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Miray isimli çocuk, 178 saat sonra kurtarıldı.

Ekipler, Alitaş Mahallesi'ndeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremden 178 saat sonra Miray ismindeki 6 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı.

BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 177 saat sonra, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki enkazdan 26 yaşındaki Derya Akdoğan kurtarıldı.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Korkmaz Apartmanı'nda ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Enkazdan ses gelmesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışma sonucu, depremden 177 saat sonra 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'DA ENKAZ ALTINDA KALAN 35 YAŞINDAKİ KİŞİ 177 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 35 yaşındaki Bünyamin İdacı, 177 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Somalı 20 madenciden oluşan arama kurtarma ekibi, Bulvar Caddesi'ndeki 8 katlı Kılıç Apartmanı'nın enkazında çalışma yürütüyor.

Uzun süredir bu binada çalışma yürüten ekip, enkazdan ses almaları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. "Domuzdamı" tahkimatı olarak adlandırılan yöntemi kullanan ekipler, 35 yaşındaki Bünyamin İdacı'yı sağ olarak enkazdan çıkarmayı başardı.

Arama kurtarma ekipleri, operasyon sonrasında göz yaşlarına hakim olamayarak birbirlerine sarıldı.

HATAY'DA DEPREMİN 176. SAATİNDE BİR KADIN ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 176. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Serap Dönmez kurtarıldı.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Genç Apartmanı'nda AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucu depremin 176. saatinde Serap Dönmez kurtarıldı.

Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı.

Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "anne" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

HATAY'DA 175'İNCİ SAATTE NAİDE UMAY ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175'inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

170 SAAT SONRA KURTARILDI

Gaziantep'te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı.

AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.

Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı.

ADIYAMAN'DA ENKAZ ALTINDA KALAN 60 YAŞINDAKİ KADIN 166 SONRA KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra sağ çıkarıldı.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sosyal medya hesabından, Üzümlü Kent Sitesi'nin enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin Erengül Önder'i kurtardığını aktardı.

Ergün, "Umutların tükendiği anda Besni ilçesinden yüreğimizdeki ateşi bir nebze de olsun söndüren mucize bir haber aldık. İtfaiye ekiplerimizin olağanüstü çabasıyla depremin 166'ncı saatinde Üzümlü Kent Sitesi'nde Erengül Önder teyzemizi sağ salim kurtardık. İtfaiye personelimizle çalışan tüm ekipleri tebrik ediyorum. Allah, sizlerden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde arama kurtarma ekibinin bir kadını alkışlar eşliğinde çıkarması ve sağlık ekiplerine teslim etmesi yer aldı.