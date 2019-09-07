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Umut tacirinin hedefi ‘otizmli’ çocuklar  

Kendi uyguladığı tedavi yöntemiyle otizmli çocukları iyileştirdiğini iddia eden Cüneyd Yasin Umur’un, sosyal medya üzerinden ulaştığı çaresiz aileleri dolandırdığı ortaya çıktı.

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Otizmi bitirdiğini ileri sürenCüneyd Yasin Umur’un, sosyal medya üzerinden ulaştığı çaresiz ailelerden, ‘sözde tedavi’ için 35 bin TL talep ederek dolandırıcılık yaptığının belirlenmesi üzerine, Otizm Dernekler Federasyonu harekete geçti. Ailelerin çaresizliğini kullanarak umut tacirliği yapan Umur’un otizmin yanı sıra diyabet ve çölyak hastalıklarını da kendi tedavi yöntemiyle bitirdiğini ileri sürerek, birçok şehirde ev ev dolaştığı tespit edildi. Otizm Dernekler Federasyonu ve kandırılmaya çalışılan aileler, ‘sözde tedavi’ sırasında çekilen videoları ‘Y.C.J U.’ adıyla sosyal medyadan paylaşan Cüneyd Yasin Umur hakkında suç duyurusunda bulundu. Umur’un sosyal medyadaki paylaşımında 5 kişinin bir çocuğun ağzına havlu tıkayıp, üzerine çullanarak damar yolu açtıklarını gösteren ‘sözde tedavi’ videosu da görenleri dehşete düşürdü. 

PİŞKİNLİĞİ BIRAKMIYOR 

Umut taciri Cüneyd Yasin Umur’un kendisine telefonla ulaşan otizmli bir çocuk annesi Filiz Doğru’nun ‘Doktor musunuz? Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz?’ sorusuna, ‘Hayır doktor, eczacı ya da kimyager değilim. Ben doktorların verdiği ilaçları uyguluyorum. Serum veriyorum. Eğer doktorculuk oynayacaksanız beni aramayın’ diye cevap verdiği öğrenildi. Bu cevap üzerine Sağlık Bakanlığı’nı arayan Filiz Doğru, kendisinden istenilen Umur’a ait bilgileri ilgililere gönderdi.  

BİLİNEN TEDAVİSİ YOK 

Uzmanlar otizmin bilinen bir tedavisinin olmadığına dikkati çekiyor. Otizm Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tolga Gökçe, zaman zaman alternatif tedaviler ürettiğini ileri süren kişiler ve kurumlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.  

Hız treninde düşen telefonu havada kaptı

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