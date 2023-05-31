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Güncel

Umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamıştı! Demirtaş, seçim kaybedilince aktif siyaseti bıraktı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Seçilirsem serbest bırakacağım' dediği terörden tutuklu Selahattin Demirtaş, hapisten çıkacağına dair umutlarını kaybedince aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:09 - Güncelleme:
Umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamıştı! Demirtaş, seçim kaybedilince aktif siyaseti bıraktı
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Seçim hezimeti sonrası 7'li koalisyonda iç hesaplaşmalar başlarken, ittifakın ortağı HDP'de de sular durulmuyor.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs öncesi PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak içerisine girerek serbest bırakacağını vadettiği terörden tutuklu Selahattin Demirtaş, yaşadığı hayal kırıklığını aldığı yeni kararla duyurdu.

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş seçim sonuçlarının ardından HDP'ye eleştirilerde bulunarak aktif siyaseti bıraktığını söyledi.

Demirtaş, "Yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce bir yaklaşımla başarılı olamazsınız. Son beş yıldır HDP Genel Merkezi'ne yazdığım mektuplarla bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde sesim yankılanıp bana geri dönüyor." sözleriyle HDP'nin seçim sürecindeki yaklaşımına tepki gösterdi.

6-8 Ekim olayları sürecinde onlarca canın hayatını kaybetmesinin sorumlusu olan Demirtaş'ın kararı sonrası vatandaşlardan bazıları "Aldığın canlar peşini bırakmaz" şeklinde tepki gösterdi.

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