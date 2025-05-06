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Un fabrikasında patlama! Çok sayıda yaralı var...

Çorum'da bir un fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 çalışan yaralandı. İşte detaylar...

İHA6 Mayıs 2025 Salı 13:13 - Güncelleme:
Un fabrikasında patlama! Çok sayıda yaralı var...
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Çorum'da bulunan bir un fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulun Hatap Un Fabrikasında bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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