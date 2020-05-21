UNDP: İnsani gelişme 1990'dan bu yana ilk kez gerileleyebilir

AA 21 Mayıs 2020 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 15:48

UNDP'den yapılan açıklamada, insani gelişmenin temel alanlarındaki düşüşlerin tüm bölgelerde, zengin veya yoksul ayrımı yapılmaksızın ülkelerin çoğunda hissedildiğine işaret edildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl kişi başına düşen küresel gelirin yüzde 4 azalacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, eğitim, sağlık ve yaşam standartlarının bileşkesi olarak ölçülen küresel insani gelişmenin, bu kavramın ortaya atıldığı 1990 yılından bu yana ilk kez bu yıl gerileyebileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şokların birleşik etkisinin insani gelişmenin rekor düzeyde gerileyeceğine işaret ettiği kaydedildi.

UNDP'nin açıklamasında, insani gelişmedeki gerilemenin, salgının sosyal ve ekonomik etkileriyle baş etme yetenekleri zengin ülkelerden daha düşük olan, gelişmekte olan ülkelerde çok daha fazla olmasının beklendiği aktarıldı.

Kararlı, eşitliğe odaklı müdahalelerin ekonomilerin ve toplumların yükselişe geçmesini sağlayabileceği belirtilen açıklamada, bu durumun da Kovid-19 salgınının geniş kapsamlı etkilerinin hafifletilmesine katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNDP Başkanı Achim Steiner, "Dünyamız son 30 yılda, 2007-2009 Küresel Mali Krizi dahil, birçok kriz gördü. Her biri insani gelişmeye ağır darbe vurdu, ancak toplamda gelişme tüm dünyada her yıl arttı. Kovid-19, sağlık, eğitim ve gelire aynı anda darbe indirdiğinden bu trendi değiştirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

UNDP İnsani Gelişme Raporu Ofisi Direktörü Pedro Conceiçao da Kovid-19 krizinin politika araç setine "eşitliğin" yerleştirilmemesi halinde birçok insanın daha da geride kalacağını gösterdiğine dikkati çekti.

Conceiçao, "Bunun yapılması, bizlerin uzaktan eğitim, uzaktan tıbbi hizmet ve evimizden çalışmadan yararlanmamızı sağlayan internete erişim gibi 21. yüzyılın "yeni gerekleri" için özellikle önemli." ifadesini kullandı.