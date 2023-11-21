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UNDP'den Malatya'da depremden etkilenen küçük işletmelere hibe desteği

Malatya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen 'Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı' kapsamında, hibe almaya hak kazanan firmalarla sözleşme imzalandı.

AA21 Kasım 2023 Salı 19:22 - Güncelleme:
UNDP'den Malatya'da depremden etkilenen küçük işletmelere hibe desteği
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UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) düzenlenen törende, depremde hayatını kaybedenleri andı.

Bölgenin yeniden hareketlenmesi için çaba gösterdiklerini belirten Vinton, küçük işletmelerin bu süreçte ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Vinton, işletme sahiplerine teşekkür etti.

Küçük işletmelerin önemine işaret eden Vinton, "Küçük işletmeler aslında ekonominin kalbidirler. Küçük işletmede yapılan değişim aslında bütün şehrin ekonomisinin ayağa kalkmasında önemli bir dinamik rol oynayacaktır." dedi.

Bölgeye daha fazla kaynak getirmek için çalışacaklarını ifade eden Vinton, şöyle devam etti:

"Biz Malatya'da 842 işletmeye 1,5 milyon doların üzerinde bir destekle hibe dağıtıyor olacağız ama aynı zamanda 11 ilimizde aslında 10 milyon dolarla 4 bin 622 işletmeyi destekliyor olacağız. Malatya'ya vermiş olduğumuz destekler sadece bu hibe programıyla sınırlı değil. Biz farklı kurum ve kuruluşlarla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Katı atık yönetimi, engellilere yönelik merkezlerin inşa edilmesi ve kurgulanması, aynı zamanda dijital becerilerinin geliştirilmesi noktasında birçok projeyi Malatya'da gerçekleştiriyoruz."

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da depremin ardından kentin yeniden toparlanması için üyelerinin ve halkın yanında olduklarını söyledi.

Depremde 27 bin 500 bağımsız iş yerinin ağır hasarlı ve yıkılmak üzere olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, "Verecekleri destekler umut verici. Hibe olması, geri ödemesinin olmayışı önemli. Deprem nedeniyle 27 bin 500 bağımsız iş yerimiz ağır hasarlı ve yıkılmak üzere, odamızın 10 bin 600 üyesi, üyelerimizin tamamı depremden dolaylı ve doğrudan etkilendi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hibe almaya hak kazanan firmalarla sözleşme imzalandı.

  • UNDP Malatya
  • Deprem hibe programı
  • Küçük işletmeler

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