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  • UNESCO Sempozyumunda Büyük Gurur! Türk öğrencinin 'Kültürel Miras' sunumu büyük beğeni topladı
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UNESCO Sempozyumunda Büyük Gurur! Türk öğrencinin 'Kültürel Miras' sunumu büyük beğeni topladı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından kurulan ve genç bilim insanlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen EDEP-İSAR Tıp Öğrenci Sempozyumu kapsamında çalışma yürüten Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Elif Leyal Uğraş, UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü tarafından düzenlenen “Bilimsel Miraslar, Halkların Mirası” temalı uluslararası sempozyuma katılarak, genç bilim insanlarının başarısını uluslararası alanda temsil etti.

9 Aralık 2024 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
UNESCO Sempozyumunda Büyük Gurur! Türk öğrencinin 'Kültürel Miras' sunumu büyük beğeni topladı
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Uğraş, sempozyumda, bilim diplomasisinin gücü, kültürel mirasın korunması ve iş birliğinin önemi üzerine gerçekleştirdiği sunumuyla katılımcılardan büyük beğeni topladı. Bu sunum, tıp öğrencilerinin bilimsel mirası koruma ve uluslararası bilimsel iş birliğini güçlendirme alanlarındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 'ndan yapılan açıklamada; "TÜRGEV olarak Elif Leyal Uğraş'ın bu önemli başarısını büyük bir gururla kutluyor ve kendisine teşekkür ediyor. Elif'in bu başarısı, sadece bir bireysel hikaye değil, genç bilim insanlarına örnek olacak bir ilham kaynağıdır aynı zamanda. " ifadelerine yer verildi.

Bu adım, genç bilim insanlarının uluslararası platformlarda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Elif Leyal Uğraş'ın başarı hikayesi, genç araştırmacıların bilimsel iş birlikleriyle daha geniş kitlelere ulaşma potansiyelini ortaya koymaktadır.

  • EDEP-ISAR Sempozyumu
  • Genç Bilim İnsanları
  • Bilimsel Miras

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