UNESCO Sempozyumunda Büyük Gurur! Türk öğrencinin 'Kültürel Miras' sunumu büyük beğeni topladı

Uğraş, sempozyumda, bilim diplomasisinin gücü, kültürel mirasın korunması ve iş birliğinin önemi üzerine gerçekleştirdiği sunumuyla katılımcılardan büyük beğeni topladı. Bu sunum, tıp öğrencilerinin bilimsel mirası koruma ve uluslararası bilimsel iş birliğini güçlendirme alanlarındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 'ndan yapılan açıklamada; "TÜRGEV olarak Elif Leyal Uğraş'ın bu önemli başarısını büyük bir gururla kutluyor ve kendisine teşekkür ediyor. Elif'in bu başarısı, sadece bir bireysel hikaye değil, genç bilim insanlarına örnek olacak bir ilham kaynağıdır aynı zamanda. " ifadelerine yer verildi.

Bu adım, genç bilim insanlarının uluslararası platformlarda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Elif Leyal Uğraş'ın başarı hikayesi, genç araştırmacıların bilimsel iş birlikleriyle daha geniş kitlelere ulaşma potansiyelini ortaya koymaktadır.