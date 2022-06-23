İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2022 Perşembe / 24 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3708
  • EURO
    18,294
  • ALTIN
    1022.55
  • BIST100
    2568.59
Güncel

UNESCO uyardı! Akdeniz'de tsunami alarmı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Portekiz'de yapılacak Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda “Tsunamiye Hazır” programını açıklayacağını duyurdu. UNESCO tarafından dün yapılan açıklamada, program dahilinde 2030 yılına kadar deniz veya okyanusta kıyısı bulunan ülkelerin hepsini “Tsunamiye Hazır” hale getirileceği, 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami olacağı belirtildi.

DHA23 Haziran 2022 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Portekiz'in başkenti Lizbon'da gelecek hafta UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay tarafından açılanacak tsunami eğitim programı dahilinde halihazırda Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki 21 ülkede 40 topluluğun pilot uygulama olarak eğitildiği belirtildi. UNESCO açıklamasında Tsunamilerin, nispeten seyrek meydana geldiğini ancak düşünülenden daha sık gerçekleştiğini ifade etti. Örneğin, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, yılda ortalama 7 olmak üzere 125 tsunami olayını kaydettiği vurgulandı.

AKDENİZ'DE 1 METRELİK DALGA

Dünya genelinde tsunamilerin çoğunlukla Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki halkı etkilese de istatisklere göre gelecek 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami dalgasının meydana geleceği öngörüldü. UNESCO, tsunamilerin yüzde 78'inin deprem gibi sismik hareketlerden, yüzde 10'unun volkanik olaylardan ve heyelanlardan, yüzde 2'sinin ise meteorolojik olaylardan kaynaklandığını vurguladı.

UNESCO program dahilinde kıyı halkının tsunamilere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, can kaybını, geçim kaynakları ve mal kayıplarını en aza indirgenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.