İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9254
  • EURO
    47,6957
  • ALTIN
    4376.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • UNICEF işbirliğinde geliştirilen ''Komşu Anne'' projesinin pilot eğitimleri devam ediyor
Güncel

UNICEF işbirliğinde geliştirilen ''Komşu Anne'' projesinin pilot eğitimleri devam ediyor

'Aile Yılı' kapsamında çocukların korunması ve ihtiyaç duydukları nitelikli bakım hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla hayata geçirilen 'Komşu Anne' projesinde, pilot illerde eğitimler sürüyor.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
UNICEF işbirliğinde geliştirilen ''Komşu Anne'' projesinin pilot eğitimleri devam ediyor
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların korunması ve haklarının güvence altına alınması amacıyla önleyici ve destekleyici çalışmalara devam ediliyor.

Bakanlık, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda, "Aile Yılı" kapsamında çocuk, kadın ve ailelere yönelik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla paydaş kurumlarla işbirliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, UNICEF işbirliğinde "Nitelikli Çocuk Bakıcıları Aracılığıyla Ev Temelli Çocuk Bakım Hizmet Modeli Geliştirme Projesi" diğer adıyla "Komşu Anne" hizmeti çalışmaları başlatıldı.

Uluslararası uygulamalarda "Childminding" olarak adlandırılan ve Türkçeye "Komşu Anne Uygulaması" olarak çevrilen bakım modelinde, birden fazla çocuğun bakımının, bakıcının kendi evinde sağlanması hedefleniyor.

İŞ VE AİLE YAŞAMI ARASINDAKİ UYUMU SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR

Uluslararası uygulama örnekleri ile Türkiye'de bu alanda yapılmış akademik çalışmalar incelenerek çalışan ebeveynlerin çocuklarına nitelikli, eğitimli bakıcılar aracılığıyla hizmet sunulması ve çocuk bakım hizmetinin ev temelli yürütülmesini esas alan projeyle, ailelerin iş ve aile yaşamı arasındaki uyumu sağlaması amaçlanıyor.

Ev ortamında nitelikli bakım hizmetinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı "Komşu Anne" projesinin pilot uygulama eğitim aşamasında, Ankara'da 22 kişi eğitimlerini tamamladı.

İstanbul'da 11 eğitici adayı ve 16 komşu anne adayını mesleki açıdan güçlendirmeye yönelik hazırlanan eğitim programı ise 18 Ağustos'ta başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezlerinde çocuk bakım eğitimi almış bireyler arasından seçilecek "Komşu Anneler"in, temel çocuk gelişimi ve ilk yardım konularında sertifikalarının bulunması gerekecek.

  • komşu anne
  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
  • aile yılı
  • bakıcı
  • çocuk bakımı
  • anne

ÖNERİLEN VİDEO

Sıcaktan bunaldılar, serin sulara daldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.