12 Şubat 2026 Perşembe
Güncel

Üniforma kurtarmadı! Türkiye'ye girecekti, kokainle yakalandı

Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Bulgar polis memuru, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda 2 kilo 348 gram kokainle yakalandı.

12 Şubat 2026 Perşembe 10:46
Üniforma kurtarmadı! Türkiye'ye girecekti, kokainle yakalandı
Bulgar polis memuru D.G., Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiği sırada Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda detaylı aramaya alındı.

Gümrük kontrolü sırasında şahsın özel aracı Opel marka otomobilde yapılan incelemede, akü bölümüne gizlenmiş 2 kilo 348 gram kokain bulundu. Uyuşturucunun yaklaşık 51 bin 381 euro değerinde olduğu belirtilirken, aracın bir gün önce tescil edildiği belirlendi.

Bu detayın planlı bir kaçakçılık girişimine işaret ettiği ifade edilirken, D.G.'nin Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'na bağlı Vratsa Bölge Polis Müdürlüğü'nde kıdemli polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüphelinin sınır kontrolünden kaçmak için resmi kimliğini ibraz ettiği ancak durumdan şüphelenen görevlilerin aracı detaylı incelemeye aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma Haskovo Bölge Savcılığı tarafından yürütülüyor.

