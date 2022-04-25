Üniversite öğrencileri ramazan pidesi mesaisinde

Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yeniden revize edilerek son sistem makine ve ekipmanla donatılan pilot ekmek fabrikasında, 4 yıldır üniversite öğrencileri ekmek üretimi yapıyor.

Merkezde, gıda mühendisliği bölümünde eğitim alan, dönem stajı ile tez çalışmalarını yapan ve teknik faaliyetlerde bulunan öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor.

Daha kaliteli ekmek için çeşitli yöntemlerle üretim yapan öğrenciler, ramazanda iftar ve sahur için pide hazırlıyor.

Öğrencilerin yoğun mesaiyle ürettiği ekmek ve pidelerle üniversite bünyesindeki hastane ve sosyal tesislerin günlük ihtiyacı karşılanıyor ayrıca ekmekler vatandaşlara da satılıyor. Vatandaşlar, ekmek ve pideleri üniversitedeki satış noktalarından temin edebiliyor.

- "GÜNDE 10 BİN EKMEK VE 1000 PİDE SATIŞIMIZ VAR"

GHUAM Müdürü Prof. Dr. Bahri Bayram, AA muhabirine, merkezde unlu mamuller üretimi yaptıklarını söyledi.

Teorik derslerden sonra öğrencilere uygulama yaptırdıklarını ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Burada ekmeğin bütün üretim süreci öğrenciler tarafından gerçekleştiriliyor. Hem AR-GE çalışması yapıyoruz hem de öğrencilerin sektöre gitmeden yani uygulama alanının çok kısıtlı olduğu bu dönemlerde kendilerini geliştirmesine katkı sağlıyoruz. Burada günde 10 bin ekmek ve 1000 civarında da pide satışımız söz konusu. Bu merkezimiz döner sermaye üzerine çalışıyor ve kendi imkanlarımızla kendimizi idare etmeye çalışıyoruz. Amacımız tamamen burayı kendi imkanlarıyla kendisini yönetebilir bir duruma getirmek."

GHUAM Müdür Yardımcısı ve birim sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Şişik Oğraş ise merkezde son teknoloji ve ekipmanlar kullandıklarını anlattı.

Merkezde çeşitli yeni araştırma ve uygulama yöntemleri geliştirme gibi faaliyetlerde de bulunduklarını belirten Oğraş, "Öğrencilerimizle burada özellikle ramazan ayı boyunca pide üretimi yapıyoruz. Özellikle üretimin tüm aşamalarını bizzat kendileri yapıp öğrenme ve uygulama imkanları bulabiliyorlar." diye konuştu.

- DENEYİM KAZANAN ÖĞRENCİLER İŞ HAYATINDA BİR ADIM ÖNDE OLACAK

Öğrenci Esin Bastem de merkezde dönem stajını yaptığını söyledi.

Yaklaşık 2 aydır merkezde olduğunu dile getiren Bastem, "Kendimizi geliştiriyoruz. Derste teorik olarak edindiğimiz bilgileri pratik olarak yenileme fırsatı bulabiliyoruz. Hepsini daha iyi şekilde görme fırsatımız oldu. Makineleri daha iyi bir şekilde gördük, deneyimleme yaptık. Daha önce pide yapımını denememiştim." ifadelerini kullandı.

Turgut Kulkul da uygulamalı eğitim sayesinde mezun olduktan sonra gıda sanayisinde yetişmiş iş gücünde bir adım önde olacaklarını kaydetti.