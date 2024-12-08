Başkan Erdoğan'dan burs ve KYK müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden." dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira." yanıtını verdi.

Bunun üzerine, salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun, halen nerelerde yüzüyor." ifadelerini kullandı.

"2 KYK YURDU SATIN ALMAYI KONUŞTUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a bir şeyler söylemek isteseydi, neyi söylerdi? 20 yaşındaki halinize neyi söylemek isterdiniz?" sorusuna, "20 yaşındayken ben daha imam hatipten mezun olmuş ve üniversiteye adım atan bir öğrenciydim. Bizde KYK de yoktu. Şimdi biz bugün uçakta gelirken Bakanımızla 2 tane KYK yurdu satın almayı, 3'üncüsünün hazırlığını yapmayı konuştuk." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Edirnekapı'daki alacağımız yurt kaç öğrenci alıyor?" sorusunu Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "İki blokta 1800 öğrenci. O büyük olan tamamlanınca da 5 bin öğrenci alacağız." şeklinde cevapladı.