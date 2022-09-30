Üniversite öğrencilerine yönelik Genç Albayrak Tohum projesi başladı

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'nün düzenlediği Genç Albayrak Tohum projesi 30 Eylül'de yapılan sertifika etkinliğiyle duyuruldu. Mart ayından bu yana onlarca üniversitede yüzlerce saat görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından hazırlık ve birinci sınıfta okuyan başarılı öğrencileri seçerek kendi alanlarına uygun departmanlarda staj imkanı sunarak projeyi başlattı. Kendi becerilerine ve ilgi alanlarına uygun, farklı departmanlarda staja başlayan öğrenciler, Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ve Albayrak Grubu yöneticilerinin bir araya geldiği etkinlikte sertifikalarını teslim aldı.

Genç Albayrak Tohum projesi ile bir ay süren staj programında potansiyel işgücüne sahip öğrencilere, iş deneyiminin yanında eğitimlerinden arta kalan zamanları verimli değerlendirmeleri için staj imkanı, kişisel ve mesleki eğitim imkanı ve üniversite eğitimleri tamamlandıktan sonra iş imkanı sağlamak hedefleniyor. Proje ayrıca, şirket kültürünü tanıtmayı ve güven duygusunu pekiştirmeyi, ilerleyen süreçte de çeşitli eğitim ve etkinliklerle temasta kalabilmeyi amaçlıyor.

BOLAT: GENÇLERİN İSTİHDAMI İÇİN PROGRAMLAR DÜZENLİYORUZ



Programda konuşan Prof. Dr. Ömer Bolat, "Geleceğimiz olan gençlere büyük önem veriyoruz. Onların istihdamını ön planda tutarak çalışmalar yürütüyor, programlar düzenliyoruz. Bu projeyle de eğitim hayatında üniversiteye gelen gençleri diğer programların aksine karar verme aşamasında oldukları hazırlık ve 1. sınıf sürecinde staj imkânı sunarak bizleri tanımalarını istiyoruz. Albayrak Grubu gençlerin iş hayatında önünü açmak için elinden gelen desteği vermeye devam edecek" dedi.

YAVUZTÜRK: HER DAİM SAHADA OLAN, GENÇLERLE BİREBİR TEMAS KURAN BİR EKİBİZ



Genç Albayrak Tohum projesinin amaçlarını anlatan İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ise "Albayrak Grubu olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, milli ve manevi değerlere sahip insanlar yetiştirmek üzere, ülke genelinde desteklerimiz devam ediyor. İnsan Kaynakları İşe Alım ekibimiz her daim sahada, gençlerle birebir temas kurarak yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. Bu proje kapsamında Mart ayından bu yana onlarca üniversitede yüzlerce saat görüşme gerçekleştirildi. Adayların kariyerleriyle ilgili fikirlerinin şekillendiği dönemde Albayrak Grubu olarak kapılarımızı genç yeteneklere açıyoruz. Hem bizi hem sektörü tanımalarına imkan sağlıyoruz" diye konuştu.

AYDOĞDU:TOHUMLARIN, FİDANA DÖNÜŞME YOLCULUĞUNA EŞLİK EDİYORUZ



Albayrak Grubu İnsan Kaynakları İşe Alım Yöneticisi Bilal Aydoğdu da "Genç Albayrak Tohum Programı'yla ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen gençlerin sektöre kazandırılması noktasında sorumluluk almaya devam ediyoruz" dedi. Aydoğdu, "2022 yılı içerisinde dahil olduğumuz Kariyer Günleri, Üniversite Ziyaretleri ve İstihdam Zirvelerinden oluşturulan aday havuzundan seçilen ve ülkemizin önde gelen üniversitelerinde eğitimlerini devam ettiren 50 öğrencinin, kariyer yolculuklarında yanında olduğumuzu hissettirerek, kişisel ve mesleki gelişimlerine profesyonel bir destek sağlıyoruz. Çalışma isteğini ve gelişimini ispat etmiş olan tüm arkadaşlarımızın bundan sonraki süreçlerde de yanında olacağız. İstanbul, Konya, Trabzon, Ankara ve Balıkesir lokasyonlarında başlattığımız projemizi, Albayrak Grubunun yer aldığı tüm şehirlerde hız kesmeden devam ettireceğiz. Staj programı başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik ederek, grubumuza göstermiş oldukları ilgi, güven ve sabır için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.