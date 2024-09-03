24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenecek 2024 Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuran ancak ANT adlı insan kaynakları şirketi tarafından başörtülü olduğu için 28 Şubat dönemini anımsatan uygulama ile geri çevrilen Dilara Çiçek'le ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Dilara kızımızın şikayeti basına yansıyınca hemen soruşturma açıldı. Kişinin dini, dili, ırkı, kıyafetinde bir ayrımcılık yapılıyorsa bu TCK'ya göre suçtur, hapis cezası vardır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Bu tür ayrımcılığı körükleyenlerle de mücadele etmek lazım. Bu tür manzaraların Türkiye'de olmaması lazım. Bunlar eski Türkiye manzaraları" diye konuştu.

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