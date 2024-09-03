İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9581
  • EURO
    37,5326
  • ALTIN
    2730.23
  • BIST100
    10075.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üniversite öğrencisi Dilara'ya başörtüsü ayrımcılığı... Bakan Tunç: Bu suçtur, hapis cezası vardır
Güncel

Üniversite öğrencisi Dilara'ya başörtüsü ayrımcılığı... Bakan Tunç: Bu suçtur, hapis cezası vardır

24 TV'de soruları cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedilmesiyle ilgili, 'Konuya ilişkin hemen soruşturma açıldı. Bu suçtur, hapis cezası vardır.' ifadelerini kullandı.

3 Eylül 2024 Salı 12:38 - Güncelleme:
Üniversite öğrencisi Dilara'ya başörtüsü ayrımcılığı... Bakan Tunç: Bu suçtur, hapis cezası vardır
ABONE OL

24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenecek 2024 Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuran ancak ANT adlı insan kaynakları şirketi tarafından başörtülü olduğu için 28 Şubat dönemini anımsatan uygulama ile geri çevrilen Dilara Çiçek'le ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Dilara kızımızın şikayeti basına yansıyınca hemen soruşturma açıldı. Kişinin dini, dili, ırkı, kıyafetinde bir ayrımcılık yapılıyorsa bu TCK'ya göre suçtur, hapis cezası vardır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Bu tür ayrımcılığı körükleyenlerle de mücadele etmek lazım. Bu tür manzaraların Türkiye'de olmaması lazım. Bunlar eski Türkiye manzaraları" diye konuştu.

28 Şubat bitti, ruhu yaşıyor! Üniversiteli Dilara'ya tepki çeken uygulama

Üniversiteli Dilara'ya ayrımcılığa soruşturma

Başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğrayan üniversiteli Dilara: Asla susulmaması gerekiyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.