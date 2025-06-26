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Üniversite otobüsünde korkutan yangın

Ankara'nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı yaşanmadı.

İHA26 Haziran 2025 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Üniversite otobüsünde korkutan yangın
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. E-90 karayolu İstiklal Mahallesi mevkiinde, üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs Ankara istikametine seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sararken, şoförün dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde öğrenciler zamanında tahliye edilerek büyük bir felaketin önüne geçildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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