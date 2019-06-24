Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2019 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Yüzbinlerce öğrenci üniversite tercihlerini yapmak için YKS sınav sonuçlarını bekliyor. Üniversite adayları ve aileleri, ‘Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2019 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?’ sorularına yanıt aramaya devam ediyor. ÖSYM, YKS kontenjanları ile ilgili ön bilgilendirme kılavuzunu yayınladı. Peki, YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak? Üniversite öğrencisi adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine ilişkin detayları sayfamızdan size aktarmaya devam edeceğiz. İşte merak ettiğiniz tüm detayları haberimizin ayrıntılarında…
‘Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2019 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak?’ sorularına milyonlarca öğrenci ve aileleri yanıt aramaya devam ediyor. ? Üniversite öğrencisi adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine ilişkin detayları sayfamızdan size aktarmaya devam edeceğiz. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İşte merak ettiğiniz tüm detayları haberimizin ayrıntılarında…
YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili net bir tarih açıklamasında bulunmasa da geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona eren tercih sürecine benzer bir tarihin uygulanması bekleniyor. Konuyla ilgili kurumdan resmi açıklama geldiği takdirde ilgili içeriğimizde yerini alacak.
YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.+
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.