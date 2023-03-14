Üniversite başvuruları devam ediyor. 2023 YKS başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden yapılıyor. YKS'ye katılacak olup henüz başvuru yapmamış olan adaylar, ünivertsite sınavının son başvuru tarihini öğrenmek istiyor. Bu sene YKS oturumları için başvuru ücreti 115 TL olarak belirlendi. Peki YKS başvuruları ne zaman bitiyor? Üniversite sınavı başvuru en son ne zaman? İşte Üniversite sınavı başvuru son tarihi

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU EN SON NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023 YKS başvuruları 8 Mart tarihinde başladı.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 2023 YKS üniversite sınavı başvuru son tarihi belli oldu. Buna göre; Mart'ın 8'inde başlayan YKS üniversite sınavı başvuruları 23 Mart Perşembe günü sona erecek.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlamasıyla birlikte, üniversite sınavına hazırlanan binlerce kişi başvurularını yapmaya başladı.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

2023 YKS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre üniversite sınavı başvuru tarihleri uzatılmayacak. Öğrencilerin, YKS başvuru işlemlerini yoğunluk sebebiyle son gün olan 23 Mart Perşembe gününe bırakmaması tavsiye ediliyor.

ÜNİVERSİTE BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzu sonrasında, üniversite sınavı başvuru ücretleri de belli oldu.

Buna göre; 2023 YKS oturumları için başvuru ücreti 115 TL olarak belirlendi. YKS başvuruları için son ücret ödeme günü ise 24.03.2023 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yatırılan sınav ücreti dikkate alınmayacak. Başvuru yapmayan öğrenciler için geç başvuru ekranı açılacak.

Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan ise sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

2023 YKS NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, üniversite sınavı oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacaktır.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17.06.2023 tarihinde,

18.06.2023 tarihinde ise sabah Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.