Üniversite sınavında gözetmen mobingi... 28 Şubat mağduru kadın yaşadıklarını anlattı

28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle üniversite hayalini ertelemek zorunda kalan iki çocuk annesi Leyla Taner, yıllar sonra yarım kalan eğitimine geri döndü. Yasağın kalkmasının ardından üniversiteyi fakülte ikincisi olarak tamamlayan Taner, 50 yaşında yüksek lisans diplomasını alarak azmiyle örnek oldu.

"ÜNİVERSİTE SINAVINDA GÖZETMEN MOBİNGİ"

1997 yılında üniversite sınavını kazandığını ancak sınav salonunda dahi baskı hissettiğini anlatan Taner, "1997 yılında üniversite sınavında gözetmen başımda ısrarla bekledi. Sorularımı cevaplarken müdahalede bulundu.

Yanlış şıkları işaretlememi ısrarla söyledi. Yanımdan ısrarla ayrılmadı. Bu şekilde sınavı tamamlamak zorunda kaldım. Daha sonra iyi bir puan aldım fakat başörtü yasağı sıkıntısının devam edeceğini düşündüğüm için tercihte bulunmadım. Daha sonra evlendim ve çocuğum oldu. 2003 yılında tekrar bir sınava girdim.

O zaman da daha önce yaşadığım olaya benzer mobbinge uğradım. Bu sefer yine sınavı kazandım. Kazandığım üniversitede de yine bu şekilde başörtü sıkıntısı olduğunu öğrendiğim için kaydımı yaptırmadım" dedi.

28 ŞUBAT DEVRİYESİNDE BU KEZ YÜKSEK LİSANSI BİTİRDİ

Eğitim yolculuğunu anlatan Taner, "2015 yılında sınava girerek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne kaydımı yaptırdım. Başarıyla ikinci olarak bitirdim. Bu süreçte ALES sınavına girdim ve ondan da başarı elde ettim. Sonrasında yüksek lisansa girmeye hak kazandım.

Eski Türk edebiyatı alanına kabul edildim. Eğitimime devam ederken kalp rahatsızlıklarım ve başka rahatsızlıklarım çıktığı için eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Bir süre ara verdikten sonra 2023 yılında tekrar başvurdum, mülakata alındım ve kabul edildim. Bu sene şubat ayında yüksek lisansımı tamamlamış oldum.

28 Şubat döneminde benim gibi ara vermek istemeyenler ya peruk kullandılar ya da başlarını tamamen açarak eğitim hayatlarına devam ettiler. Kız kardeşim de aynı sebepten dolayı eğitim hayatına devam edemedi" diye konuştu.