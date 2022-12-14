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Üniversitede eşi görülmemiş alçaklık: Peygamber Efendimiz'e hakaret etti

Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki derste Peygamberimize (sav) hakaret ve hadislerle alay etti.

Yeni Şafak14 Aralık 2022 Çarşamba 08:55 - Güncelleme:
Üniversitede eşi görülmemiş alçaklık: Peygamber Efendimiz'e hakaret etti
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Yıldız Teknik Üniversitesi, eşi görülmemiş bir alçaklığa sahne oldu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, derste Peygamber Efendimiz'e (SAV) ağza alınmayacak hakaretler etti. Skandal 5 Aralık'ta yaşandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Senaryo Yazımı dersinde müfredat dışı konulara giren Kutay, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ağır hakaretler etti.

ŞEHİTLİKLE ALAY ETTİ

Şehit aileleri ve şehadet kavramına da dil uzatan Kutay, inananları, cesetlere ilgi duyan nekrofili hastalarıyla da ilişkilendirdi. Öğrenciler bu çirkin sözlere tepki gösterdi. "Müslümanların yaptığı saçmalıkları İslam'a atfedemeyiz" diyerek karşı çıkan bir öğrenciye Kutay "Sen İslam propagandasının dayattığı zekanın bir ürünüsün" karşılığını verdi. Çirkin ifadelerden rahatsız olan öğrenciler, bir dilekçe ile derste yaşananları Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne bildirdi. Kutay'ın daha önce de alanı olmadığı halde dini konularda yorum yaptığı, İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiği öğrenildi.

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