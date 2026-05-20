Üniversiteli Betül'ü hayattan kopardı! Facianın görüntüleri ortaya çıktı

Çırağan Caddesi'nde iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişiden üniversite öğrencisi Betül Koruğ, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koruğ'un cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntüde, seyir halinde olan bir otomobilin karşı yöne geçerek başka bir araçla çarpışması yer alıyor.

Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde 18 Mayıs'ta 34 GPP 245 ile 34 CAH 206 plakalı araçlar çarpışmış, kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılmıştı.