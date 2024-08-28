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Üniversiteli Dilara'ya 28 Şubat'ı hatırlatan uygulama! TDB'den açıklama geldi

İstanbul'da yapılacak 2024 Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen üniversite öğrencisi Dilara Çiçek, 28 Şubat dönemini hatırlatan bir uygulama ile karşılaştı. Çiçek, başörtülü olduğu gerekçesiyle geri çevrildi. Tepki çeken olayla ilgili açıklama yapan Türk Diş Hekimleri Birliği ilgili firmalar ve çalışanlarına, ayrımcılıktan uzak ve özenli olmaları konusunda uyarıda bulunulduğunu bildirdi.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 15:35 - Güncelleme:
Üniversiteli Dilara'ya 28 Şubat'ı hatırlatan uygulama! TDB'den açıklama geldi
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Üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat zihniyeti hala varlığını sürdürüyor. 28 Şubat zihniyetinden kaynaklı uygulamalar özel sektörde işe alımda kendini gösterebiliyor. Üniversite öğrencisi Dilara Çiçek başörtüsü sebebiyle yaşadığı mağduriyeti 24 TV aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuruda bulunan Çiçek, faşist bir uygulamayla karşı karşıya kaldı. Başörtüsü nedeniyle başvurusu reddedilen Çiçek, susmayarak 28 Şubat zihniyetine karşı gösterdiği mücadelesiyle herkese örnek oldu.

TDB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepki çeken olay sonrası Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin kongrelerde çeşitli destek hizmetlerinde görev almasının teşvik edildiği ve mali olarak desteklendiği vurgulandı.

Kongre organizasyonu hizmetlerini yerine getirmek üzere Türk Diş Hekimleri Birliği ve Dünya Diş Hekimleri Birliği tarafından, Türkiye'deki bir organizasyon firmasının görevlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu firma, yapılacak yüzlerce işin bir kısmını doğrudan kendisi yürütürken bir kısmında ise başka şirketlerden hizmet satın almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kongremizde görevlendirilecek destek elemanlarının temini işi de organizasyon firmasının başka bir firmadan hizmet aldığı iş kalemlerindendir. Türk Diş Hekimleri Birliği olarak bir öğrencimizin kıyafeti sebebiyle ayrımcı uygulamaya maruz bırakıldığına ilişkin iddialar üzerine konu derhal araştırılmaya başlanmış, ilgili taraflarla en üst seviyede görüşmeler yapılarak sorun anlaşılmaya çalışılmıştır.

Bu çerçevede; Birlik Genel Başkanımız tarafından ilgili öğrenci ve ailesiyle görüşülmüş, öğrencinin yaşadığı üzüntü paylaşılmış, ayrımcı uygulamaların her zeminde reddedildiği vurgulanarak sorunun takipçisi olunduğu belirtilmiştir. Diğer yandan ilgili firmalar ve çalışanları, Türk Diş Hekimleri Birliğinin tutum ve yaklaşımlarına uygun şekilde ayrımcılıktan uzak ve özenli olmaları konusunda uyarılmış ve gereği yapılmıştır. Kıyafetlerinden dolayı herhangi bir ayrımcılığa uğramadıklarını en güçlü şekilde ifade edecek olanlar, bugüne kadar Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odaları tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde görev alan sevgili öğrencilerimizdir."

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