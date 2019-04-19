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Üniversiteli genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti

Adana'da, özel bir üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümü 4. sınıf öğrencisi olan genç kızın 9. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Genç kızın intiharına tanık olan komşuları şok geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümünde 4. sınıfta okuyan B.D. (25) bu eğitim-öğretim döneminin başında Çekya'ya giderek 5 ay staj yaptı. Bipolar bozukluğu (iki uçlu duygu durum bozukluğu) olduğu öne sürülen genç kız tedaviye başladı. Genç kız bir süre önce stajını tamamlayıp Adana’ya geldi. Rahatsızlığı bir türlü geçmeyen genç kız, sabah anne ve babası diğer odada bulunduğu sırada pencereyi açarak kendini boşluğa bıraktı. Genç kız öce zemin katta bulunan marketin çinko çatısına ardın da beton zemine düşerek ağır yaralandı. Sesi duyarak pencereden aşağı bakan genç kızın komşuları şoka girdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kız yaşamını yitirdi.

Genç kızın ölümünü şüpheli bulan cinayet masası ekipleri çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği evde inceleme yapan ekipler B.D.'nin yazdığı bir notu buldu. Genç kızın notta, “Bipolar bozukluğu rahatsızlığımdan dolayı çok ilaç kullandım ama hastalığı yenemedim. İntiharı aklımdan çıkaramadım. Ailem beni affetsin. Artık ben yapamıyorum” yazdığı öne sürüldü.

B.D'nin cesedi adli tıp kurumunda otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

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