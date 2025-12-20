İSTANBUL 14°C / 8°C
  Üniversiteli genç kızın sır ölümü! 39 suç kaydı olan isme gözaltı
Güncel

Üniversiteli genç kızın sır ölümü! 39 suç kaydı olan isme gözaltı

Çanakkale'de, erkek arkadaşının evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın'ın (25) ölümüyle ilgili 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaşı B.K.(25) gözaltına alındı.

IHA20 Aralık 2025 Cumartesi 12:07 - Güncelleme:
Üniversiteli genç kızın sır ölümü! 39 suç kaydı olan isme gözaltı
ABONE OL

Kahreden olay, 18 Aralık saat 14.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl sokakta bir apartman dairesinde meydana geldi.

B.K., Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığın fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yalçın'a dairede ilk müdahale gerçekleştirildi. Nabzı atmadığı anlaşılan Yalçın, yapılan ilk müdahalenin ardından Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaş B.K. gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

