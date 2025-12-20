Kahreden olay, 18 Aralık saat 14.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl sokakta bir apartman dairesinde meydana geldi.

B.K., Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığın fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yalçın'a dairede ilk müdahale gerçekleştirildi. Nabzı atmadığı anlaşılan Yalçın, yapılan ilk müdahalenin ardından Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaş B.K. gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.