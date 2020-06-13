Üniversiteli genç, oyuncak ve kitaplarla köydeki çocukların yüzünü güldürdü

AA 13 Haziran 2020 Cumartesi 16:39 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 16:39

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü öğrencisi Erkan Orhan, sosyal medya üzerinden hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği oyuncak ve kitaplarla, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Erkan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya birçok duyarlı insanın destek verdiğini söyledi.

İmkanları dahilinde çocuklara oyuncak ulaştırmaya çalıştığını ifade eden Orhan, yurt içi ve yurt dışından gelen desteklerle çok sayıda çocuğun yüzünde tebessüm oluşturma şansı bulduğunu dile getirdi.

Kampanya sayesinde yüzlerce çocuğa ulaştıklarını anlatan Orhan, şöyle konuştu:

"Köyde yaşayan bir arkadaş, bana sosyal medyadan ulaşarak köydeki çocuklara oyuncak dağıtmamı talep etti. Bunun üzerine, 430 hikaye kitabını ve 276 oyuncağı köylerde yaşayan oyuncaksız çocuklara dağıtmaya geldik. Bugün Suruç'ta kırsal Saygın, Bilge, Bostancılar ve Kanatlı mahallelerinde oyuncakları dağıttık. Destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Öğrencilerden Nisa Nur Yavuztürk da oyuncak aldığı için mutlu olduğunu belirtti.