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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 53'üncü gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları 53'üncü günde de sürüyor.

DHA26 Şubat 2020 Çarşamba14:39 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:39

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 53 günde de sürdü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısında ile Sarısaltuk Viyadüğü'nde yapılan arama çalışmaları AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden başlanarak, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin bulunduğu kapakların olduğu 10 kilometrelik alan içinde devam etti. Su altı araması görüş uzaklığı sıfır olduğu için bugün de yapılamadı. Ekipler, botlarla su yüzeyinde ve kıyıda arama çalışmalarını sürdürdü. Kayıp Gülistan'dan bugün de ize rastlanılmadı.

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