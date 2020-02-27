İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1673
  • EURO
    6,7671
  • ALTIN
    326.856
  • BIST100
    111948
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 54'üncü gün
Güncel

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 54'üncü gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 54'üncü günde de sürdürüldü. Okul arkadaşları ve Tunceli Kadın Platformu üyeleri, Gülistan Doku'nun en son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü yanında basın açıklaması yaptı. Abla Aygül Doku, viyadükte yürüyerek, 'Gülistan neredesin?' diye bağırdı. Fenalaşan Doku'yu, yakınları ve arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

DHA27 Şubat 2020 Perşembe15:46 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 15:46

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 54'üncü de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama- Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. Arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden başlanarak, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin bulunduğu kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda gerçekleştirildi. Ekipler, botlarla su yüzeyinde ve kıyıda da arama çalışması yaptı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI, ABLASI FENALAŞTI

Okul arkadaşları ve Tunceli Kadın Platformu üyeleri, Gülistan Doku'nun en son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü yanında basın açıklaması yaptı. Tunceli Kadın Platformu Sözcüsü Duygu Kurban, Gülistan bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. Basın açıklamasının ardından Gülistan'ın ablası Aygül Doku, viyadükte yürüyerek, "Gülistan neredesin?" diye bağırdı. Fenalaşan Aygül Doku'yu, yakınları ve arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

24 ekibi çekim yaptı sırada rejim uçakları bomba yağdırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık
Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı
İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye
ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye

ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye

Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle
Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle

Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.