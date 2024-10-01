İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2001
  • EURO
    38,0903
  • ALTIN
    2906.22
  • BIST100
    9583.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üniversiteli Rojin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde
Güncel

Üniversiteli Rojin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) için arama çalışmaları 4'üncü günde devam ediyor.

DHA1 Ekim 2024 Salı 10:19 - Güncelleme:
Üniversiteli Rojin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde
ABONE OL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Rojin Kabaiş, geri dönmeyince, telefonla da ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Polisin araştırmasında Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Kabaiş'in arkadaşlarının, Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu; telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine ise markete su ve kek almaya gideceğini söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri 4'üncü günde de çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü sahilinde Çevik Kuvvet polisleri, polis atlı birlikleri, göl üzerinde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışması yapıyor. Aramalarda jandarmaya ait su üstü radar cihazı da kullanılıyor.

  • üniversite öğrencisi
  • arama çalışmaları
  • Rojin Kabaiş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.