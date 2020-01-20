Üniversiteliler Kastamonu'da 'Türk Müziği' kampına girdi

AA 20.01.2020 16:05 - Güncelleme: 20.01.2020 16:05

Ağrı, Ardahan, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Osmaniye ve Şanlıurfa'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan 110 öğrencinin katıldığı Türk Müziği Kampı, Kastamonu Yurdu Fahrettin Paşa Konferans Salonu'nda törenle açıldı.

Kastamonu Vali Yardımcısı Vekili İbrahim Çenet, burada yaptığı konuşmada, kampı çok önemsediklerini söyledi.

Sanat ve bilimle uğraşmanın önemine işaret eden Çenet, "Bilim, sanat gibi rafine işlerle uğraştığınız zaman ülkelerin daha müreffeh, daha ileri giden işler yaptığını tarihimizde görüyoruz. Eğitiminiz sırasında sadece derslere, kitaplara ilgi göstermeniz yetmez. Bu aktivitelere katılarak kişisel gelişiminize daha artı değerler katabilirsiniz." dedi.

Çenet, öğrencilere kamptan maksimum derecede yararlanmalarını tavsiye etti.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Kastamonu'nun, kökü derinlerde olan bir il olduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun önemli rolü olduğunu anlatan Vidinlioğlu, "Gençler, bu vatan kolay vatan olmadı. Cumhuriyet çok zor şartlarda kuruldu. Geleceğimiz sizlersiniz. Mutlaka geçmişimizi bilmeniz lazım. Birlik ve beraberlikten ayrılmayalım. Bir ve beraber olursak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Kafayı emanete vermeyin. Atatürk'ün, Cumhuriyet'in yolundan gidin. İlmin yolundan ayrılmayın. Gelenek, göreneğinize mutlaka sahip çıkın." diye konuştu.

Vidinlioğlu, türkülerin her birinin altında bir hikayenin olduğunu vurgulayarak "Türkülerimizin her biri bir hikaye. Sanat müziğimiz de adı üstünde sanat müziğidir. Tasavvuf yönünden de çok ciddi birikimi olan bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da ülkenin dört bir yanından gençlerin Türk Müziği Kampı için Kastamonu'ya geldiğini söyledi.

Kampın 5 gün süreceğini belirten Asrak, "Kastamonu olarak bu kampların üçüncüsüne ev sahipliği yapıyoruz. Beş gün devam edecek kampımızda üstatlarımızdan Türk Müziği'nin hem gelişimini hem de en güzel örneklerini dinleme fırsatını elde edeceğiz." dedi.

Asrak, kamp kapsamında geziler, sosyal ve sportif faaliyetler ve kültürel çalışmalar yapılacağını kaydetti.