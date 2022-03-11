AA 11 Mart 2022 Cuma 12:47 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 17:17

Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı köprüsü, saatler süren çalışmaların ardından trafiğe tamamen açıldı.

Köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana gelmişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

- "AÇIKLIĞI MİNİMİZE ETTİĞİMİZDE EN AZINDAN BİR ŞERİDİNİ TRAFİĞE AÇMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Köprüde incelemede bulunmak üzere olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürü İlker Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları mağdur etmemek için açıklığı minimize etmeye çalıştıklarını belirtti.

Köprünün UKOME kararı doğrultusunda kış döneminde haftada iki kez, yaz döneminde haftada bir kez deniz trafiğine açılıp kapandığını aktaran Arslan, bu operasyonel süreci yönettiklerini ifade etti.

Gazetecilerin "Daha önce böyle bir olay yaşanmış mıydı?" sorusuna "Sürekli" yanıtını veren Arslan, "Mevsim şartları, hava şartları soğuk olduğu zaman metalin daralıp genleşmesinden kaynaklı bu köprüde, bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Olağan bir durum. Fırtınadan, lodostan dolayı bu olağan bir şeydi." diye konuştu.

Bir risk olup olmadığının sorulması üzerine ise Arslan, şunları kaydetti:

"Şu anda köprünün derzinde 20 santimetre açıklık var. Köprü açıklığını minimize ettiğimiz zaman en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız. Eğer tamamen kapatabilirsek bütün şeridi trafiğe açacağız. Unkapanı Köprüsü 87-88 yaşında olan bir köprüdür. Doğal olarak da sorunları var, onları gidermeye çalışıyoruz. Yakın zamanda bakım ve onarımına ilişkin ihalesi yapılacak. Ekiplerimiz şu anda denizden müdahaleye başlayacaklar."