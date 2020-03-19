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Ünlü doktor Ender Saraç koronavirüse mi yakalandı? Eşinden ilk açıklama

Ünlü doktor Ender Saraç'ın perşembe günü rahatsızlanarak hastaneye yatırıldığı ve koronavirüs teşhisi konulduğu iddialarıyla ilgili eşi açıklama yaptı.

19 Mart 2020 Perşembe 12:42 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:42
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Ünlü doktor Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç'ın karantinada test sonucunu beklediğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, bugün “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak iddialara açıklık getirdi.

Eşi Benan Saraç, Ender Saraç’ın koronavirüs testinin henüz sonuçlanmadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki, şuanda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor. İnsanlar panik yaşamasınlar diye... Ve hasta mahremiyeti denilen bir şey var. Hukuki olarak bunun takipçisi olacağız. Bu konuda hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki olarak...Maalesef sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var. "

Diyarbakır Diyar-ı Huzur oldu

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